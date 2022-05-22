نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع دعم مصر 2022 لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط موقع دعم مصر الرسمي لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 في مصر ، يواصل الآلاف من المواطنين يوميًا عبر مؤشرات جوجل لمعرفة رابط موقع دعم مصر للتموين وذلك بعد قيام وزارة التموين في بيان رسمي لها عبر صفحها الرسمية بالإعلان عن ضرورة تحديث بيانات الاتصال برقم التليفون لبطاقة التموين وخلال السطور التالية بموقعكم ثقفني الإخباري نستعرض معكم خطوات التسجيل في موقع دعم مصر للتموين 2022 برقم الموبايل حسب تعليمات الوزارة الجديدة.

موقع دعم مصر للتموين 2022

وفعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية الرابط الرسمي الخاص بموقع دعم مصر للتموين من أجل قيام المستفدين بتحديث بياناتهم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي من خلال إدخال رقم التليفون المحمول عبر الموقع وتحديث بيانات بطاقات التموين في إطار خطة الوزارة بحذف عدم المستحقين للتموين من منظومة الدعم والعمل علي وصول الدعم لمستحقيه.

خطوات تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر للتموين

وإليكم متابعينًا الأعزاء نستعرض معكم خلال السطور التالية خطوات الإستعلام تحديث وتسجيل رقم الموبايل عبر الموقع الرسمي لدعم مصر للتموين وهي كالتالي:

القياد بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية عبر لينك موقع دعم مصر الرسمي من ( هنا ).

لقيام بالنقر علي كلمة تسجيل الموبايل.

عليك القيام بإدخال بيانات البطاقة التموينية، التي تتمثل في رقم البطاقة التموينية.

ستظهر أمامك كلمة التالي.

بعد إدخال رقم البطاقة، لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي تشمل «اسم صاحب البطاقة، عدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية وبياناتهم».

ثم عليك في الخطوة الاخيرة إدخال رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

عليك القيام بالنقر علي كلمة إرسال رسالة نصية تفيد بتأكيد الرقم على الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينة.

سوف يصلك كود علي الموبايل وعليك إدخال الكود المرسل لتأكيد الرقم الخاص.

ثم النقر علي كلمة حفظ البيانات.

أصدرت وزارة التموين والتجارية الداخلية، برئاسة الدكتور علي المصيحلي، بيانًا أكدت فيه استمرار تسجيل رقم الموبايل للمستفيدين بمنظومة الدعم بالبطاقات التموينية، حتى يوم 30 يونيو 2022.

ونتابع معكم لحظة بلحظة أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقعكم.