عاجل- روسيا تعلن حصيلة عملياتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إنه تم إصابة 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و13 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، فى دونباس خلال اليوم الماضى.

وأضاف أنه نتيجة الغارات الجوية تم القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية، كذلك تم إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية فى الجو فى دونيتسك، ولوجانسك، ومقاطعتى خيرسون (جنوب) وخاركوف (شمال شرق).

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية المعادية، و41 موقع قيادة، و76 وحدة مدفعية وهاون فى مواقع إطلاق النار، بما فى ذلك 3 بطاريات راجمات صواريخ من طراز "جراد"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية فى مقاطعة نيكولايف (جنوب)، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، تم تدمير 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و977 طائرة بدون طيار، و317 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3198 دبابة ومدرعة أخرى، و408 راجمات صواريخ، و1622 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3077 مركبة عسكرية خاصة.