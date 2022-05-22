عاجل- بايدن يصل اليابان فى زيارة تستمر 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وكانت شرطة العاصمة اليابانية (طوكيو) قد شددت من الإجراءات الأمنية ووضعت قواتها فى حالة تأهب قصوى قبل ساعات من بدء بايدن زيارته للبلاد والتى تأتى فى وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية بسبب العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
ومن المقرر أن يلتقى الرئيس بايدن - خلال زيارته - بالإمبراطور ناروهيتو، ويعقد محادثات مع رئيس الوزراء كيشيدا فوميو، كما أنه من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكى قمة رباعية تضم اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند.
وتعتزم الشرطة اتخاذ إجراءات شاملة أثناء إقامة بايدن فى البلاد لمنع الهجمات الإرهابية، وستشمل هذه الإجراءات استخدام الكلاب المدربة على الكشف عن المتفجرات للدوريات وإبقاء فريق الاستجابة للطوارئ فى حالة تأهب.
وتقول الشرطة إن حركة المرور على طريق "ميتروبوليتان" السريع والطرق الأخرى فى المناطق المحيطة سيتم تقييدها عندما يتحرك الرئيس الأمريكى بالسيارة.
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