بايدن: مستعدون لأى تجربة نووية جديدة من كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأحد، أنه لا يخشى من احتمالية قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية، وذلك خلال زيارته إلى كوريا الشمالية التى تأتى فى إطار جولته الآسيوية الأولى.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بايدن فى سول: "إننا مستعدون لأى شىء تقوم به كوريا الشمالية.. وقد قمنا بدراسة كيفية الرد على ما يقومون به أيًا ما كان، ولذلك لا، فأنا لست قلقًا".

وكانت وكالة الاستخبارات الأمريكية قد كشفت عن أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذى يواجه موجة تفش واسعة من فيروس كورونا، ربما يستعد لإطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات أو لإجراء تجربة نووية بالتزامن مع زيارة بايدن للمنطقة.

وقالت الاستخبارات الأمريكية، إنه إذا حدث ذلك، فستكون هذه أول تجربة نووية لبيونج يانج منذ عام 2017.

وتوجه الرئيس الأمريكى إلى اليابان، اليوم الأحد، فى أعقاب زيارة استمرت 3 أيام إلى كوريا الجنوبية، لكن فريقه فضل عدم زيارة المنطقة منزوعة السلاح، شديدة التحصين، والتى تفصل بين الكوريتين.