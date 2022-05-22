مقتل 3 عناصر من داعش بـ العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "أنه وفقا لمعلومات استخبارية من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وضمن قطاع عمليات صلاح الدين، تم رصد خلية إرهابية تستقل سيارة، حيث تم تزويد طيران القوة الجوية بهذه المعلومات المؤكدة، والذى بدوره نفذ ضربتين جويتين على هذه الخلية فى منطقة شمال بحيرة الثرثار قرب جسر السكريات، مما أدى إلى مقتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان إلى أنه تنفيذا لواجب وطنى فى صحراء الثرثار بالأنبار، شن طيران القوة الجوية غارة جوية قوة، أسفرت عن مقتل إرهابى ثالث، كما عثرت القوات الأمنية على سيارة تحمل بداخلها مواد متفجرة.