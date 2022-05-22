نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني عبر موقع الوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت للتو نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس، بعد أن انتظرها الاف من الطلاب وأولياء الأمور، بفارغ الصبر منذ ان انتهى الطلاب من تأدية امتحاناتهم منذ عدة أيام، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم انه تم الافراج بشكل رسمي عن درجات الطلاب واعلانها عبر بوابة التعليم الأساسي، وهو ما أدى إلى تكاثف عمليات البحث عن رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة، وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل مت خلال السطور القادمة.

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس

استقبل الطلاب وأولياء أمورهم خبر ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي في بيان له عن الانتهاء رسميا من اعتماد النتائج في المحافظات ومديريات التربية والتعليم، وأنه تم تخصيص موقع تابع لوزارة التربية والتعليم لإعلان النتائج من خلاله، ليتمكن الطلاب واولياء امورهم من استخراج نتائجهم بشكل الكتروني، دون التعرض للازدحام أو التكدس أمام ابواب المدارس والمديريات، وقد جاء ذلك القرار في إطار سعي الحكومة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين بعد انتشار فيروس كورونا، وقد نجحت بالفعل من ذلك للحفاظ على صحة وحياة أبناءها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس

اشتعلت محركات البحث بالبحث عن الرابط الذي خصصته الوزارة للاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس، وقد تمكن الكثير من الطلاب من استخراج نتائجهم بشكل الكتروني عبر الموقع، ولكن أدى الضغط الشديد على الموقع إلى تعطيله فترة قصيرة حتى إجراء الصيانة له ليتمكن باقي الطلاب من معرفة درجاتهم، وقد اشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام بشكل ملحوظ، وهو ما جعل الوزارة تشيد بأداء الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس

كانت قد حددت وزارة التعليم بعض الخطوات للاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 برقم الجلوس، وتتمثل تلك الخطوات في التالي؛