شروط تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن شروط تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية على محرك البحث “جوجل”، وقد قام بنك التسليف والإدخار السعودي بإطلاق عدة برامج تمويلية لمساعدة الشباب العاطل في المملكة العربية السعودية على العمل بشكل حر حتى يحصلوا على دخل شهري يعينهم على تحمل ظروف الحياة والعيش في حياة كريمة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قامت بإطلاق العديد من البرامج التي تقف بجانب المواطن السعودي في ظل تلك الظروف الإقتصادية الصعبة طبقاً لمسؤليتها الإجتماعية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز شروط قرض العمل الحر للعاطلين كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على قرض العاطل بنك التنمية الإجتماعية، فإلى نص المقال.

شروط تمويل العمل الحر

تُشجع الحكومة السعودية الشباب السعودي على العمل بشكل حر بهدف تقليل أعداد البطالة، وبناء على هذا فقد قام بنك التسليف السعودي بتقديم قروض تمويلية للشباب العاطل على أن تتوفر فيهم عدة شروط، ونوضح لكم الآن أبرز شروط تمويل العمل الحر لبنك التنمية الإجتماعية كالتالي:

أولاًَ لابد أن تتوفر شرط الجنسية السعودية في المتقدم الراغب في الحصول على القرض.

ثانياً يجب أن يمتلك وثيقة عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثالثاً يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عام ولا يتعدى 65 عام.

رابعاً أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 20 ألف ريال سعودي.

خامساً أن يكون قد دفع كل الأقساط المستحقة عليه في أي قرض آخر.

سادساً أن يتم التأكد من أن وضع المتقدم الإئتماني يسمح بطلب القرض.

أهداف قرض بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية قروض تمويلية إلى الشباب السعودي العاطل عن العمل والمتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة بهدف تشجيعهم على البدء في إنشاء مشاريعهم وعملهم الخاص حتى يكون لهم دخل شهري يساعدهم في العيش بكرامة، ومن أبرز الفئات المستفيدة من هذا التمويل المواطنين السعوديين غير المخدومين من النظام المالي وكل موظف دخله الشهري أقل من 20 ألف ريال سعودي والشباب العاطل الذي لم يجد فرصة عمل مناسبة له.

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