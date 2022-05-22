نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجه الصف الرابع والسادس الابتدائى الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة من أكثر النتائج التي شهدت عمليات بحث كبيرة على محركات البحث في الساعات القليلة الماضية وحتى الآن نتيجه الصف الرابع والسادس الابتدائى الترم الثاني والتي ظهرت رسميًا في بعض المحافظات، ومن المقرر أن تظهر تباعًا في المحافظات المختلفة الأخرى التي لم تظهر بها بعد حتى الآن، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجه الصف الرابع والسادس الابتدائى الترم الثاني 2022 عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي بالاسم ورقم الجلوس، نتابع معكم للكشف عن التفاصيل وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن نتيجه الصف الرابع والسادس الابتدائى الترم الثاني 2022.
نتيجه الصف الرابع والسادس الابتدائى الترم الثاني
بعد اعتماد سيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجه الصف الرابع والسادس الابتدائى الترم الثاني بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في بعض المحافظات، تم رفع النتيجة على الإنترنت، ليكون الأمر يسيرًا على الطاب وأولياء الأمور للاستعلام عن النتيجة.
ومن المفترض ان يتم الاعلان عن نتيجه الصف الرابع والسادس الابتدائى الترم الثاني 2022 في كافة المحافظات تباعًا فور الموافقة على الكشوفات واعتماد النتيجة.
الاستعلام عن نتيجه الصف الرابع والسادس الابتدائى الترم الثاني
يمكن الاستعلام عن نتيحة الصف الرابع الابتدائي، أو نتيجة الصف السادي الابتدائي الترم الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- ثم يتم النقر على أيقونة البحث.
- يتم بعدها تحديد المرحلة التعليمية باختيار الصف الرابع الابتدائي أو الصف السادس الابتدائي.
- ثم يتم اختيار المحافظة التي تتبع للطالب المدرسي.
- بعدها يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة رقم جلوس الطالب الامتحاني، لينقر في النهاية على زر الاستعلام لعرض النتيجة.
- تظهر نتيجة الطالب على الفور سواء للطالب المقيد في الرابع الابتدائي أو السادس الابتدائي.
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