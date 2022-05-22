نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عام الترم الثاني في المقال التالي
عمر شويل - جدة تجتاح آلاف البيوت الآن بالمحافظات حالة من القلق بشأن النتيجة، ويتابعون بشغف كيفية الاستعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عام ليتمكنوا من استخراج النتيجة فور الإعلان عنها واعتمادها رسميًا، وتعد مرحلة الصف السادس الابتدائي هي مرحلة مهمة لدى الكثيرين من أولياء الأمور نظرًا لانها مرحلة انتقالية بين المرحلتين الابتدائي والاعدادية، وتوديع المرحلة الابتدائي بهذا الصف، نوضح في السطور المقبلة المزيد من التفاصيل عن نتيجة الصف السادس الابتدائي وإمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عام عبر بوابة التعليم الأساسي.
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عام
قام السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بإصدار بيان رسمي باعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 بعدد من محافظات مصر، وهو ما جعل باقي المحافظات تقلق كثيرًا، وتبحث عبر محركات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عام عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقد أعلنت المصادر المسؤولة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التي لم تظهر بها بعد النتيجة عن الانتهاء بالفعلي من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، ليتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي بالفعل بعد الموافقة على الكشوفات.
الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عام
أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالفصل الدراسي الثاني من خلال بوابة التعليم الأساسي الرسمي، ويتم استخراج النتيجة من خلال اتباع الآتي:
- التوجه لزيارة رابط موقع بوابة التعليم الأساسي.
- بعد ذلك اختار الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي.
- ثم اختيار الترم الثاني “الفصل الدراسي الثاني”.
- حدد بعدها اسم المحافظة التي تتبعها.
- بعد ذلك عليك بكتابة الاسم ورقم الجلوس.
- ثم انقر على أيقونة البحث لعرض النتيجة.
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