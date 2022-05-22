قرض شراء سيارة بنك البلاد بتمويل يصل إلي 2 مليون ريال بدوم مقدم أو كفيل

قرض شراء سيارة بنك البلاد هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يبحث عنها العديد من العملاء الراغبين في الحصول علي سيارة ذات سعر عالي, فالتمويل الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم هو تمويل كبير جداً يصل غلي 2 مليون ريال سعودي, كما يتمتع العميل بالعديد من المميزات عند التعاقد مع بنك البلاد, حيث يعد بنك البلاد هو واحد من اهم وأكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية بل يمكن القول أنه من أعرقها بالمملكة. ويسعي بنك البلاد إلي تقديم العديد من الحلول التمويلية التي تناسب العديد من الفئات المختلفة من العملاء وذلك من خلال تقديم المنتجات التمويلية المختلفة ومنها إعادة التمويل الشخصي بقيمة 2 مليون ريال سعودي. وفيما يلي وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل قرض شراء سيارة بنك البلاد السعودي وما هي المميزات والشروط بالتفاصيل.

مميزات قرض شراء سيارة بنك البلاد السعودي

أوضح بنك البلاد السعودي أن العميل سيحصل علي بعض المميزات عند التعاقد علي تمويل بنك البلاد لشراء السيارة وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل كبير يصل إلي 2 مليون ريال سعودي.

أقساط شهرية مريحة.

مدة التمويل تصل إلي 60 شهراً.

هامش ربح تنافسي.

التمويل متاح بدون كفيل.

التمويل متاح بدون دفعات مقدمة.

يمكن القيام بتأجيل قسط عن كل عام.

متاح إمكانية الحصول علي تمويل إضافي.

يمكن القيام بالسداد المبكر لباقي الأقساط.

التمويل متاح للسعوديين والغير سعوديين.

إمكانية شراء السيارة التي يرغب فيها وطبقاً للحد الائتماني له.

شروط الحصول علي تمويل شراء سيارة من بنك البلاد

أوضح بنك البلاد السعودي الشروط الواجب توافرها لدي العميل من أجل الحصول علي التمويل وهي كالتالي:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام.

يجب أن يكون لدي العميل حساب جاري في البنك.

يجب ألا يقل الراتب الشهري لدي العميل من المواطنين السعوديين عن 3,000 ألاف ريال سعودي.

يجب ألا يقل الراتب الشهري لدي العميل من المقيمين الغير سعوديين عن 3,500 ألاف ريال سعودي.

أن يكون العميل يعمل لدي احدي الجهات المعتمدة لدي البنك.

تحويل الراتب شرط أساسي لقبول التعاقد.

كما يمكن القيام بالتقديم للحصول علي التمويل عن طريق القيام بالتوجه إلي أقرب فرع من فروع بنك البلاد الموجودة في كافة أنحاء المملكة.