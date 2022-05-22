اليوم.. رئيس بولندا يلقى كلمة أمام البرلمان الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان إدارة الرئاسة البولندية فى وارسو، فسيكون دودا أول رئيس دولة يلقى كلمة أمام البرلمان الأوكرانى "الرادا"، منذ بداية إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل 3 أشهر فى 24 فبراير الماضى.

ويسعى الرئيس أندريه دودا، حاليا، من أجل منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى فى أقرب وقت ممكن.