تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن «جدرى القرود»

جدة - نرمين السيد - أكد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، "هانز كلوج"، أن حالات الإصابة بمرض جدرى القردة فى بعض الدول الأوروبية غير نمطى، مشيراً إلى أنها غير مرتبطة بالسفر إلى البلدان الموبوءة، وتم اكتشاف العديد منها من خلال خدمات الصحة الجنسية، وتنتشر الحالات جغرافياً فى جميع أنحاء أوروبا وخارجها.





وقال المسؤول الأممى ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إن جدرى القردة موجود بشكل أساسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا، ولكن تفشى المرض ظهر فى أجزاء أخرى من العالم فى الأيام الأخيرة، وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية.

وأشار"هانز كلوج" إلى أنه تم اكتشاف أكثر من 100 حالة فى جميع أنحاء أوروبا، مؤكداً أن ثمانى دول على الأقل متأثرة به، وهى بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وشدد الدكتور "هانز كلوج" على ضرورة غسل اليدين، بالإضافة إلى التدابير الأخرى التى تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد-19، للحد من انتقال العدوى فى أماكن الرعاية الصحية، خاصة مع دخول موسم الصيف فى المنطقة الأوروبية.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع البلدان المعنية، لتحديد المصدر المحتمل للعدوى، وكيفية انتشار الفيروس، وكيفية الحد من انتقال العدوى، وتتلقى البلدان أيضاً التوجيه والدعم بشأن المراقبة والاختبار والوقاية من العدوى ومكافحتها، والإدارة السريرية ورفع الوعى بشأن المخاطر، والمشاركة المجتمعية.