الهند: انتشال جثث جميع ضحايا انهيار النفق فى كشمير

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "ذا هيندو"، قال نائب المفوض فى المدينة، مسرات إسلام، إن "عملية الإنقاذ اكتملت وكان 5 من القتلى من ولاية البنغال الغربية".

وأشار إلى أن جميع الجثث نقلت إلى المستشفى وجرى إبلاغ العائلات، فيما استؤنفت عملية الإنقاذ، التى توقفت ليل الجمعة بسبب الانهيارات الأرضية والصخرية، حيث تم إنقاذ 3 أشخاص من الحادث حتى الآن.

وكانت السلطات الهندية أعلنت، أمس السبت، 8 أشخاص مصرعهم، وفقدان آخر، جراء انهيار جزء من نفق تحت الإنشاء بولاية جامو وكشمير الشطر الهندى من إقليم كشمر المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة (إن.دى.تى.فى.) الهندية اليوم السبت أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين ضحايا الحادث، الذى وقع فى وقت متأخر أول أمس الخميس، كما أنه تم إنقاذ 3 آخرين أحياء.