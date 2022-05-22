بايدن يوجه كلمة واحدة لزعيم كوريا الشمالية.. هذا كل شىء

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "ذا تشوصن إليبو"، فقد التقى الرئيس بايدن مع رئيس مجموعة هيونداى موتور جونغ إيوى سونج، وعند الخروج من الاجتماع، سأل الصحفيون بايدن عما إذا كان لديه أى شىء يبعث به إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
ورد الرئيس الأمريكى على السؤال بكلمة واحدة فقط، قائلاً: "Hello ـ مرحبا"، وبعد توقف الرئيس الأمريكى لبضع ثوان، ثم أضاف: "هذا كل شىء.. ونقطة فى نهاية السطر".
وسيزور الرئيس الأمريكى، مركز العمليات الجوية والفضائية الكورى فى قاعدة أوسان الجوية فى بيونج تايك مع الزعيم الكورى الجنوبى، يون سيوك يول.
وإثر زيارته لكوريا الجنوبية، غادر الرئيس بايدن إلى اليابان، فى زيارة تستغرق 3 أيام إلى آسيا.
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