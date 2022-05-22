إسبانيا تعلن إجراءات جديدة لمواجهة جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة والمجتمعات المحلية فى إسبانيا، إن البروتوكول الواجب اتباعه للمصابين بجدرى القردة ينص على استخدام الكمامة والعزل للمصابين، وأن المخالطين لهم يقللون من التفاعلات الاجتماعية بقدر ما يمكن.

وبحسب عالم الأوبئة والطبيب فيرناندو سيمون، فأن "انتقال جدرى القرود بين البشر كان أعلى مما كان متوقعا"، مشيرا إلى أنه حتى الآن يوجد فى إسبانيا 30 حالة إيجابية وجميعها تقريبا تتركز فى مدريد.

وأشار إلى أنه من ارتفاع الاختبارات الإيجابية، فيجب توخى الحذر، حيث أنه حتى الآن لا توجد معلومات كافية لتقييم كل شيء عن المرض، حسبما نقلت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية.

وكانت وزارة الصحة فى مدريد، قد أعلنت أمس إغلاق ساونا بارايسو، معتبرة أنها مصدر تفشى جدرى القرود الذى تعانى منه إسبانيا فى هذه الأيام.