طلب عاجل من أوكرانيا لمنظمة اليونسكو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه تم تقديم مشروع القرار إلى البرلمان الأوكرانى، وأن الوثيقة قيد النظر حاليًا من قبل لجنة السياسة الإنسانية والمعلوماتية.

وجاء فى المذكرة التفسيرية لمشروع القرار:"بصفتها عضوًا فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تشارك أوكرانيا دائمًا المبادئ الأساسية لهذه المنظمة وتهتم بالتراث الثقافى الموجود فى أراضينا، لكن القصف المدفعى والضربات الجوية والصاروخية التى يشنها الاتحاد الروسى وقيادته تهدف إلى تدمير التراث التاريخى والثقافى لأوكرانيا.

وفى ضوء ذلك، ترى أوكرانيا أنه من غير المقبول أن يكون الاتحاد الروسى حاضرًا فى اليونسكو، ولهذا يدعو البرلمان الأوكرانى اليونسكو إلى حرمان روسيا من وضع دولة عضو.

كما دعا البرلمان الأوكرانى، المجتمع الثقافى العالمى لدعم برنامج التمويل الكافى لترميم المعالم التاريخية والمعمارية لأوكرانيا.

وسجلت وزارة الثقافة والمعلومات الأوكرانية، 353 جريمة حرب ارتكبها الجيش الروسى ضد التراث الثقافى لأوكرانيا.

يذكر أنه فى وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضى، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.