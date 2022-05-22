نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 تعرف على أسماء الفائزين في الانتخابات في المقال التالي
يبحث الآلاف من المواطنين في الكويت منذ عدة ساعات متواصلة عن نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، حيث انتهى بالفعل فرز الأصوات من قبل عدد من اللجان الانتخابية الإقليمية في دولة الكويت، ومن خلال التقرير التالي سوف نستعرض معكم كافة التفاصيل، و عدد المنتخبين في كل دائرة وكذلك عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين، و من الجدير بالذكر أنه كانت نسبة المشاركة في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي هذا العام أفضل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.
نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022
من المتوقع أن تسفر قائمة الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، اليوم عن 10 من الدوائر الفائزة مع فوز مرشح واحد فقط من كل منطقة من تلك الدوائر العشر على قائمة الفائزين، وتحدر الاشارة إلى أنه تحدد النتيجة ودورها في المجلس البلدي بمدينة الكويت خالد مفلح المطيري، كما فاز بمقعد حي الزكية السابع فوز نصار بن مهيني، في حين أنه جلس العازمي على مقعده في الدائرة العاشرة.
أسماء الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022
فاز في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي للدائرة الاولى: المرشح حسن كمال رئيسا حيث حصل على عدد أصوات 1233 صوتا.
- وجاء اسم الفائز في الدائرة الثانية: المرشح عبد الله عبد العزيز المهري وكان عدد الاصوات 3067 فرزاً.
- وفي الدائرة الثالثة لمدينة الكويت فاز فهد العبد الجادر زعيم مقابل 449 صوتا فرعا
- أما في الدائرة الرابعة: ففاز سعود الكندري كزعيم مقابل 1،222 صوتا بالفرز.
- تابع أسماء الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022
- واستكمالا معكم لأسماء الفائزين ففاز عن الدائرة الخامسة ففاز بها اصر الجدعان حيث تقدم بعدد 2،214 صوتاً
- وفاز في الدائرة السادسة المرشح فهد المويزري الرشيدي بواقع 2887 صوتاً جارياً.
- وفي الدائرة السابعة فاز خالد مفلح المطيري بالتزكية.
- وحصلت الدائرة الثامنة في نتيجة انتخابات الكويت عبدالله عوض العنزي الذي حصل على 3،113 صوتا.
- وتصدر في الدائرة التاسعة المرشح ناصر الكفيف 3865 صوتا
- وأخيراً فاز نصار بن محيني العازمي بالتزكية في الدائرة العاشرة.
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