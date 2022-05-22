نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 تعرف على أسماء الفائزين في الانتخابات

يبحث الآلاف من المواطنين في الكويت منذ عدة ساعات متواصلة عن نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، حيث انتهى بالفعل فرز الأصوات من قبل عدد من اللجان الانتخابية الإقليمية في دولة الكويت، ومن خلال التقرير التالي سوف نستعرض معكم كافة التفاصيل، و عدد المنتخبين في كل دائرة وكذلك عدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين، و من الجدير بالذكر أنه كانت نسبة المشاركة في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي هذا العام أفضل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة.

نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022

من المتوقع أن تسفر قائمة الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022، اليوم عن 10 من الدوائر الفائزة مع فوز مرشح واحد فقط من كل منطقة من تلك الدوائر العشر على قائمة الفائزين، وتحدر الاشارة إلى أنه تحدد النتيجة ودورها في المجلس البلدي بمدينة الكويت خالد مفلح المطيري، كما فاز بمقعد حي الزكية السابع فوز نصار بن مهيني، في حين أنه جلس العازمي على مقعده في الدائرة العاشرة.

أسماء الفائزين في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022

فاز في نتائج انتخابات المجلس البلدي الكويتي للدائرة الاولى: المرشح حسن كمال رئيسا حيث حصل على عدد أصوات 1233 صوتا.