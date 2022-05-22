نتائج الشهادة الإبتدائية.. نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة قنا الترم الثاني 2022

تعرف على أخبار نتائج الشهادة الإبتدائية الفصل الدراسي الثاني، حيث اشتدت نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة قنا الترم الثاني 2022، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات النهائية لهذا العام، وخاض الطلبة الاختبارات دون تسجيل أي شكاوى حيث جاءت الامتحانات ضمن مستويات الطلبة، ويحرص أولياء الأمور على الاطمئنان على نتائج أبنائهم الطلبة في امتحانات الترم الثاني، حيث يؤهلهم النجاح إلى المرحلة الإعدادية ولذلك تعد هذه النتيجة مهمة بشكل كبير، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج وموعد ظهورها المتوقع.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة قنا الترم الثاني 2022

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا للإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، حيث كشفت مصادر عاملة في المديرية على أن الإعلان عن ظهور النتائج بات قريبا ومن المتوقع أن يكون الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة، جدير بالذكر بأن الامتحانات النهائية قد خاضها الطلاب اعتبارا من تاريخ 8 مايو الجاري فيما انتهي الطلبة من أداء آخر امتحان لهم في تاريخ 12 مايو الحالي، وأكدت المديرية على أن الامتحانات قد جرت وسط إجراءات مشددة، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع القائمين على الامتجنات تجنبا للاصابة بفيروس كورونا.

نتيجة سادسة ابتدائي محافظة قنا الترم الثاني 2022

أدى طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات في المواد المقرر عليهم، حيث كانت الامتحانات في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، مادة التربية الدينية، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، مادة اللغة الإنجليزية، وكانت أسئلة الامتحانات مناسبة لكافة مستويات الطلبة، وسارع الكثير من أولياء الامور للبحث عن الموعد الرسمي والمقرر الذي ستعلن عنه مديرية التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي، حيث قالت المديرية بأن أعمال التصحيح لا تزال مستمرة ومتواصلة، وقد اقتربت على نهايتها حيث سيتم البدء بعد ذلك في رصد النتيجة، ثم بعد ذلك ستقوم المديرية بوضعها في الكشوفات تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي، وسيتمكن الطلبة من التعرف على النتيجة في المدارس المقيدين بها.