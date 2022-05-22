نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص 100 دولار شهر 5 وشروط الاستفادة من المنحة القطرية وفقاً لقرار وزارة الشؤون في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآلاف من المواطنين المستحقين لمنحة 100 دولار يبحثون عن رابط فحص 100 دولار شهر 5 التي سوف يتم صرفها للمستحقين منها في غضون أيام قليلة مقبلة، وينتظر الجميع الاستحقاق من منحة 100 دولار شهر 5 خاصةً بعد وصول السيد “محمد العمادي” السفير القطر المسؤول عن منحة 100 دولار في قطاع غزة، ومن الجدير بالذكر ان رابط فحص 100 دولار شهر 5 من المقرر أن يتم تفعيله خلال الساعات القليلة المقبلة، ليأتي هذا بالتزامن مع موعد اللجنة القطرية التي يتم عقدها لإعادة إعمار غزة، في السياق التالي نوضح المزيد من التفاصيل عن رابط فحص 100 دولار شهر 5 لسكان قطاع غزة.

رابط فحص 100 دولار شهر 5

سكان قطاع غزة يتابعون بشغف تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 5 المقرر صرفه من قطر، حيث أن الدفعة الأخيرة من المنحة القطرية تم صرفها مءخرًا في شهر أبريل 2022 الماضي، أما بالنسبة للموعد المستحق لصرف منحة 100 دولار القطرية لسكان غزة، فلم يتم الإعلان عنه حتى الآن من قبل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلا أن وصول السفير العمادي لقطاع غزة كانت خطوة مبشرة لسكان قطاع غزة من المستحقين من دعم المنحة القطرية.

تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 5

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين بيان صحفي مفاده الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في المستفيدين للاستحقاق للمنحة القطرية، للتمكن من استلام 100 دولار عند تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 5، وتلك الشروط تتمثل في التالي:

يتم الاستحقاق لهؤلاء من استلموا المنحة أقل من 23 مرة سابقة.

أيضًا يستفيد من المنحة من استلمها ما يزيد عن 23 مرة، بشرط أن تكون الأسرة عدد أفرادها 4 أفراد.

هذا وقد أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أنه لا يوجد أي أسماء جديدة بالدفعة الجديدة عن شهر مايو الجاري، وأكدت أنه يتم إيقاف المنحة عن هؤلاء المسافرين بخارج فلسطين.

رابط فحص 100 دولار شهر 5 للإستعلام عن المنحة القطرية