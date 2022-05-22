الفلبين تعلق على إمكانية إغلاق حدودها بسبب جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية، عن المستشار الخاص لفريق العمل الوطنى المعنى بمكافحة "كوفيد-19" فى البلاد، الدكتور تيد هيربوسا، قوله إن الإجراءات الصحية الحالية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد فى الحيلولة دون انتشار فيروس "جدرى القرود".

ولفت هيربوسا إلى الآثار الضارة الناجمة من فرض حالة إغلاق على سلسلة التوريد والاقتصاد فى أى دولة، معربًا عن أمله فى ألا يكون تفشى فيروس "جدرى القرود" جائحة.

تجدر الإشاة إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية قد أوضحت - فى وقت سابق - أن "جدرى القرود" يبدأ غالبًا بأعراض تشبه البرد مثل الحمى، وآلام فى العضلات، وتورم الغدد الليمفاوية قبل أن يسبب طفحا جلديا يشبه جدرى الماء على اليدين والوجه.

واستنادا على تقارير، فإن معظم الاشخاص يتماثلون الشفاء من الفيروس فى غضون عدة أسابيع، ولم يؤد إلى الوفاة سوى لعدة أفراد فى بعض الحالات يُفترض أنها نادرة فى أوروبا وشمال إفريقيا.