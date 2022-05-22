عاجل- قوات لوجانسك تدمر تحصينات للأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وأشارت قوات لوجانسك - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن القوات الأوكرانية التى هربت من المنطقة تركت خلفها كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة الأجنبية.
وكان الجيش الروسى قد شن هجومًا واسعًا للاستيلاء على المناطق التى لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية فى لوجانسك.
وقال حاكم لوجانسك سيرهى جايداى، إن "الجيش الروسى بدأ حملة تدمير مكثفة على مدينة سيفيرودونيتسك، قائلاً: "شدة القصف تضاعفت ويقصفون مناطق سكنية ويدمرون البنايات منزلًا منزلًا".
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