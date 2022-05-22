بولندا تستقبل 3.53 مليون لاجئ أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن 23 ألف لاجىء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت، مقابل نحو 23 ألفا و700 لاجيء فى اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا مررت فى شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.