النرويج ترصد أول إصابة بـ جدرى القرود فى أوسلو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال معهد الصحة العامة فى النرويج: "تأكدت إصابة أجنبى، زار أوسلو بين 6 و10 مايو الجارى، بعد عودته إلى بلاده". بينما لم يذكر المعهد النرويجى اسم الدولة المشار إليها.

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