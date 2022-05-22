نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برامج التمويل الشخصي للمقيمين بنك الرياض 1443 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمنح العديد من البنوك منتجات تمويلية لعملائها، وتعتبر برامج التمويل الشخصي للمقيمين بنك الرياض من بين المنتجات الهامة التي يقدمها المصرف في هذا الصدد، من تمكين العملاء الحصول على القروض المناسبة، واختيار ما يلزم لتحقيق ما يحلم به العميل من أغراض، إذ تعمل خدمة التمويل على منح العميل عدد من الخيارات كي يقوم باختيار الأصلح من بينها بالنسبة له، مع اتفاق كافة هذه البرامج مع أحكام الشريعة الإسلامية.

برامج التمويل الشخصي للمقيمين بنك الرياض

يقدم مصرف الرياض عدد من منتجات التمويل للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة على أساس توافر مجموعة من الشروط، حيث تعمل برامج التمويل الشخصي وفقا لمجموعة من الاشتراطات وبخاصة للموظفين بالقطاع الحكومي يكون منها:

أن لا يقل عمر المتقدم على القرض عن 22 عاما وقت تقديم الطلب.

بالإضافة على كون الراتب الذي يتقاضاه طالب التمويل 5000 ريال سعودي بحد أدني.

فضلا عن اشتراط كون الطالب للقرض على راس الخدمة لمدة 6 اشهر على الأفل قبل تقديم الطلب.

إيداع الراتب لدى بنك الرياض.

شروط قرض بنك الرياض للقطاع الخاص

بالنسبة إلى برامج التمويل الشخصي للمقيمين بنك الرياض فإنها تختلف باختلاف الشروط والأحكام التي تميز كل منها ووفقا لما يكون عليه المقترض من العمل في أي من القطاعات السعودية، القطاع الحكومي أو الخاص ، أو الانضمام إلى فئة المهن المتخصصة، وتمثل الشروط الخاصة بالموظفين في القطاع الخاص وفقا للبرامج المعلنة في هذا الصدد من البنك:

ألا يقل صافي الراتب الشهري عن 8.000 ريال.

العمر لا يقل عن 22 عام.

مدة الخدمة بالعمل لا تقل عن 3 شهور في حال الراتب من (8000- 14999) ريال، ومدة سنة واحدة لمن بلغ رواتبهم 15000 ريال فأعلى.

كما يشترط إيداع الراتب لدى البنك.

مع إحضار خطاب تحويل الراتب.

قرض شخصي للمقيمين بدون تحويل راتب

يعمل الرياض على تقديم تمويل شخصي بدون تحويل راتب المقتصر فقط على موظفي البنوك، والتي تكون هذه القروض متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية مع تميزها بعدد من النقاط من أبرزها:

حصول المصرف على هامش ربح تنافسي.

تمكين المقترض من سداد القرض بالتقسيط على فترات طويلة تصل إلى 60 من الأشهر.

بالإضافة إلى التمكين من إعطاء مبالغ تمويل تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

قرض بنك الرياض كم راتب

يختلف الحد الأدنى للراتب الذي يتقاضاه العميل في بنك الرياض من اجل الحصول على التمويل الشخصي باختلاف جهة العمل الذي يعمل لديها هذا العميل من القطاع الخاص والعام.

كما أن قيمة هذا القرض تختلف بدورها باختلاف هذا المبلغ.

وكذلك فترة السداد المتفق عليها بين العميل والبنك.

إن التمويل الشخصي للمقيمين بنك الرياض يشمل أكثر من برنامج بحسب الوظيفة للمقترض فتتضمن: