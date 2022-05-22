بايدن: جدري القردة يجب أن يكون مصدر قلق للجميع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:28 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن تفشي مرض جدري القردة هو أمر يجب أن يكون مصدر قلق للجميع.

وأضاف أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجها إلى اليابان: “نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله”.

وجدري القردة فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، ورصد لأول مرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا خلال العقد الماضي.

ورُصدت مؤخراً إصابات جديدة بالمرض في عدد من دول العالم.

وحذر خبراء بريطانيون ومن منظمة الصحة العالمية من أن الأسوأ فيما يتعلق بمرض جدري القرود لم يأت بعد، وذلك وسط مخاوف دولية من تحول الفيروس لوباء عالمي.

واستنفرت منظمة الصحة، مؤسساتها من خلال اجتماع طارئ، الجمعة، لبحث المخاوف التي تصاحب التفشي المخيف لجدري القرود.