بايدن: مستعدون لكل ما تفعله كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وذكر أن الجانب الأمريكي، يفكر فى الرد على أى خطوات تتخذها بيونغ يانغ.
وأضاف بايدن، خلال الرد على سؤال صحفي: "نحن مستعدون لكل ما تفعله كوريا الشمالية. لقد فكرنا وحددنا ردنا على كل ما يفعلونه. لذلك أنا لست قلقا إذا كان هذا هو ما تقصده".
فى وقت سابق، صرح مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومى جيك سوليفان، بأن بلاده لا تستبعد حدوث أى استفزاز أو تجربة نووية أو صاروخية من قبل كوريا الشمالية خلال رحلة بايدن إلى آسيا.
يوم الجمعة الماضي، وصل بايدن إلى كوريا الجنوبية فى زيارة تستمر 3 أيام.
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