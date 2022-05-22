بايدن: انتشار جدرى القرود يدعو للقلق

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت فى وقت سابق، أنها تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدرى القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.

وأوضح رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية ديفيد هيمان، أن المفهوم العملى لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التى تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشى الحالى ناجم عن الاتصال الجنسى.

ويعد جدرى القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا وهو متوطن فى مناطق من غرب ووسط قارة إفريقيا.

وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعنى إنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتى والنظافة فور تشخيص أى إصابة جديدة.