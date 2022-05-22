مصرع 4 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 900 ألف منزل بسبب عاصفة فى كندا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، فقد أعلنت شرطة أونتاريو عبر "تويتر"، أمس السبت، مقتل ثلاثة أشخاص، ووقوع عدد من الجرحى جراء العاصفة العنيفة.
وقالت شرطة أونتاريو، إن شخصًا قتل عندما سقطت شجرة على مقطورة كانت تؤويه فى برانت بجنوب تورنتو، إضافة إلى مقتل امرأة مسنة تجاوزت السبعين عامًا، جراء سقوط شجرة عندما كانت تسير فى هذه المنطقة خلال العاصفة.
ووفقًا لما نقلته إذاعة كندا، قالت الشرطة المحلية إن الأجواء الصعبة أدت إلى مقتل شخص آخر فى العاصمة الفدرالية أوتاوا، بسبب العواصف الرعدية. كما أدت العاصفة إلى غرق امرأة فى الخمسينات من عمرها بعدما انقلب قاربها فى نهر يفصل أوتاوا عن جاتينو فى كيبيك.
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