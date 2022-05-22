العالم اليوم - قبل نهائي أبطال أوروبا.. أنشيلوتي يلمح لتواجد "المنبوذ"

انتم الان تتابعون خبر قبل نهائي أبطال أوروبا.. أنشيلوتي يلمح لتواجد "المنبوذ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 مايو 2022 09:21 صباحاً - ألمح مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي إلى إمكانية مشاركة الجناح الويلزي غاريث بايل في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل ضد ليفربول الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي: "لم يكن بايل (32 عاماً) قادرا على التواجد بديلاً أمام ريال بيتيس. أراد توديع الملعب (سانتياغو برنابيو)، كان شعوره جيداً. أراد اللعب وإلقاء التحية على الجماهير لكنه سيحصل على فرصة أخيرة في غضون أسبوع، لأني أعتقد أن بايل سيكون في لياقة جيدة للنهائي".

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول السبت المقبل على استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية في نهائي المسابقة القارية الأولى التي يحمل ريال الرقم القياسي في عدد ألقابها (13).

وعن المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي لم يشارك مع ريال منذ الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال، قال المدرب المتوج بألقاب الدوري المحلي في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (رقم قياسي) "سيلعب بنسبة 100 بالمئة. لم يشارك منذ 26 أبريل، لكن في هذه المباراة الحاسمة لا تؤخذ اللياقة البدنية فقط بعين الاعتبار، إنما الموهبة والخبرة".

وتحدث أنشيلوتي عن لاعب الوسط إيسكو الذي سينتهي مشواره مع الملكي بعد 9 مواسم في صفوفه: "إيسكو يطوي صفحة رائعة من مسيرته مع ريال مدريد، لقد كان لاعباً رئيساً في كل ما حققه هذا الفريق خلال السنوات الأخيرة... أتمنى له الأفضل".

ولم يخض إيسكو البالغ 30 عاماً سوى 13 مباراة هذا الموسم مع ريال في الدوري وسيصبح حراً في نهاية الموسم، بعد أن سجل 53 هدفاً و56 تمريرة حاسمة في 352 ظهور مع ريال.

وكانت صحيفة آس ذكرت الشهر الماضي ان إيسكو سينتقل إلى ريال بيتيس.

وبالنسبة لظهيره البرازيلي المخضرم مارسيلو، قال المدرب الإيطالي: "مارسيلو لم يودعنا بعد، لا يزال قائدنا. سيكون كذلك في النهائي. لكن بحال رحيله، سيكون من أبرز اللاعبين العالميين الذين سيرحلون، أحد أفضل المدافعين في العالم".