مواصفات أغلى هواتف هواوي Huawei Mate Xs 2 القابل للطي تعرف على سعره في السعودية ومصر

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مواصفات هاتف Huawei Mate Xs 2، منذ بداية عام 2022 و شركة هواوي تتألق بأقوى هواتفها الذكية، وخلال أيام قليلة أعلنت شركة هواوي HUAWEI بشكل رسمي عن مواصفات هاتف Huawei Mate Xs 2 القابل للطي، حيث يضم الهاتف مواصفات جبارة وعالمية ولكن سعره باهظ الثمن جداً حيث يعد أغلي هواتف العام 2022 حتي الآن، حتي يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق والعصري ويصل وزنه 255 جرام، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة يصل حجمها 4600 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، كما يدعم الهاتف حتى شبكة الجيل الرابع 4G وسنقدم لكم مواصفات وسعر هاتف Huawei Mate Xs 2. مواصفات هاتف Huawei Mate Xs 2 سنقدم لكم مواصفات هاتف Huawei Mate Xs 2 أحدث هواتف العام 2022 وهي: التصميم الخارجي للهاتف عصري وأنيق، وهو قابل للطي.

للهاتف عصري وأنيق، وهو قابل للطي. إبعاد الهاتف قبل الطي: طوله 156.9 مم، عرض 75.5 مم، سمك 11.1 مم، بعد الطي: طوله 156.9 مم، عرض 139.3 مم، سمك 5.4 مم، بينما يصل وزن الهاتف 255 جرام.

قبل الطي: طوله 156.9 مم، عرض 75.5 مم، سمك 11.1 مم، بعد الطي: طوله 156.9 مم، عرض 139.3 مم، سمك 5.4 مم، بينما يصل وزن الهاتف 255 جرام. نظام التشغيل : كما أن الهاتف يدعم نظام من نوع HarmonyOS 2.0.

: كما أن الهاتف يدعم نظام من نوع HarmonyOS 2.0. الشاشة : يتميز الهاتف بدقة الشاشة حيث يصل دقتها 2480×2200 بكسل، من نوع OLED، بينما يصل حجم الشاشة 7.8 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز.

: يتميز الهاتف بدقة الشاشة حيث يصل دقتها 2480×2200 بكسل، من نوع OLED، بينما يصل حجم الشاشة 7.8 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز. البطارية : يضم Huawei Mate Xs 2 بطارية كبيرة يصل حجمها 4600 ملي أمبير من نوع ليثيوم بو، كما يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

: يضم Huawei Mate Xs 2 بطارية كبيرة يصل حجمها 4600 ملي أمبير من نوع ليثيوم بو، كما يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط. نظام المعالجة: يتميز الهاتف بأقوى نظام معالجة وهذا ما سيجعل الهاتف سريع الأداء جداً، نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G.

يتميز الهاتف بأقوى نظام معالجة وهذا ما سيجعل الهاتف سريع الأداء جداً، نظام المعالجة من نوع Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G. المساحة الداخلية للهاتف متوفرة بنسختين 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، 512 جيجابايت بذاكرة عشوائية 8، 12 جيجا رام. الإتصالات: الهاتف يدعم حتى شبكة الجيل الرابع 4G، كما يدعم البلوتوث، GPS، الواي فاي، Wi-Fi Hotspots، Wi-Fi Direct، كما يدعم تقنية NFC. كاميرا هاتف Huawei Mate Xs 2 كاميرا أمامية : الهاتف يضم كاميرا واحدة أمامية بدقة 10.7 ميجا بكسل، تدعم تقنية HDR، بينما يصل دقة الفيديو 1080P.

: الهاتف يضم كاميرا واحدة أمامية بدقة 10.7 ميجا بكسل، تدعم تقنية HDR، بينما يصل دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الخلفية: يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بزاوية عريضة، دقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل تدعم تصوير الفوتوغرافي، دقة الكاميرا الثالثة 13 ميجا بكسل، يدعم تقنية HDR، بانوراما، فلاش ليد، بينما يصل دقة الفيديو 1080P. سعر هاتف Huawei Mate Xs 2 الهاتف تم إطلاقه في الأسواق وسعر نسخة 512 جيجابايت بالأسعار التالية: عالميًا 1999 يورو.

في السعودية 7917 ريال سعودي.

ما يعادل في مصر 38.500 جنيه مصري. عمر شويل - جدة مواصفات أغلى هواتف هواوي Huawei Mate Xs 2 القابل للطي تعرف على سعره في السعودية ومصر - ثقفني

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