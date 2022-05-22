«الصحة العالمية» تتخذ إجراء جديدا لمواجهة تفشى جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قال مستشار كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدرى القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف.





وأوضح رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية ديفيد هيمان أن المفهوم العملى لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التى تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشى الحالى ناجم عن الاتصال الجنسي. ويعد جدرى القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا وهو متوطن فى مناطق من غرب ووسط قارة إفريقيا. وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعنى إنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتى والنظافة فور تشخيص أى إصابة جديدة.

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