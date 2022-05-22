كوريا الشمالية.. 186 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة أنباء "يونهاب"، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 67. ويبلغ معدل الوفيات من كوفيد-19 فى كوريا الشمالية حاليا 0.003٪. وأعلن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون فى وقت سابق حالة الطوارئ فى كوريا الشمالية بسبب كوفيد-19.

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