نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443 منصة أبشر jobs.sa الشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي
تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي رجال 1443، وفقاً لما أعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية، على أن يخص التسجيل المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة وما فوقها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة وجدول المواعيد الذي وضعته الإدارة العامة للقبول المركزي للتقديم، على أن يكون التقديم الكترونياً عبر منصة أبشر، ويهم الراغبين في التقديم التعرف على شروط ورابط التسجيل، وكذلك موعد فتح باب التسجيل للراغبين في التقديم للوظائف العسكرية وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.
تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443
تم فتح باب التسجيل بالوظائف العسكرية القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، على المهن المطلوبة وهي رتب (رقيب – عريف – جندي أول – جندي)، على أن يقوم الراغبين في التسجيل والمستوفون للشروط المحددة، بالدخول على رابط بوابة أبشر للتوظيف، وادخال البيانات المطلوبة بدقة، وفقاً لمواعيد التسجيل المحددة والتي نوضحها تفصيلياً في السطور المقبلة.
موعد التسجيل بوظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443
حددت الإدارة العامة للقبول المركزي، مواعيد التسجيل بوظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي رجال تحت اشراف وزارة الداخلية السعودية، حيث يبدء موعد التسجيل في يوم السبت 21/5/2022 وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر التسجيل متاحاً عبر الرابط لمدة 5 أيام، على أن يتم اغلاق باب التسجيل في يوم الخميس 26/5/2022، ويمكن التقديم وفقاً للشروط المعينة والتي هي كالتالي.
شروط التقديم لوظائف قوات الأمن الدبلوماسي للرجال 1443
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ، من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
- السيرة الطيبة والسلوك الحسن.
- عدم سبق الحصول على حكم قضائي مخل بالشرف والأمانة.
- امتلاك المؤهل العلمي المطلوب، وفي حالة حصوله على مؤهل من خارج المملكة، فيجب عليه الحصول على معادلة من وزارة التعليم السعودية.
- اجتياز ما يُلزم من مقابلات واختبارات شخصية.
- شرط الصحة الجيدة واللياقة العامة وتناسب الطول مع الوزن وفقاً للائحة الطبية لشغل الوظائف العسكرية.
- في حالة كون المتقدم متزوجاً فيجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.
رابط التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي رجال 1443
- الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف jobs.sa.
- الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة الأن.
- ملئ الحقول بالبيانات المطلوبة.
- تحديث الوظائف الخاصة بالأمن الدبلوماسي.
- اختيار الوظيفة المتناسبة مع المؤهل الدراسي.
- الدخول على استمارة التسجيل الإلكترونية.
- التأكد من صحة البيانات المدخلة.
- الضغط على حفظ البيانات وارسال الطلب.
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