للرجال والنساء وظائف الضمان الاجتماعي شروط وكيفية ورابط التقديم والوظائف المتاحة

يبحث الكثير من شباب الخريجين والذين لايعملون عن الاعلان عن الوظائف المتاحة للعمل بها بما يتناسب مع تخصصاتهم، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن توافر عدة وظائف،ونوضح من خلال مقالي شروط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي واهم مزايا هذه الوظائف ورابط التقديم وكما سوف نوضح الوظائف المتاحة من الضمان الاجتماعي، فقد أكدت الوزارة أن التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي للنساء والرجال 1443 تكون من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف الضمان الاجتماعي:

للتسجيل والتقديم في وظائف الضمان الاجتماعي يجب توفر عدة شروط وهي كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل الجنسية السعودية.

كما يشترط أن يكون قد أنهى مرحلة الثانوية الخاصة به.

ويشترط أن لا يقل عمره عن 17 عاماً.

الوظائف المتاحة في نظام الضمان الاجتماعي :

اتاحت وزارة الموارد البشرية العديد من الوظائف المتاحة للراغبين في الالحاق بااحدهما وللتعرف على ما يناسبك ويناسب خبراتك وتقوم بالالتحاق به سوف نعرض تلك الوظائف كالتالي:

في مجال التسويق بكل سهولة عبر الالتحاق بنظام الضمان الاجتماعي.

توفر خدمة وظفني التابعة لنظام وظائف الضمان الاجتماعي الصادر عن وزارة الموارد البشرية وظيفة خدمة العملاء.

وظائف المشتريات أو المبيعات.

وظائف الكتابة.

مجال التصميم.

دعم فني.

برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية.

الدعم الإداري.

علاقات عامة.

تحصيل الديون.

العمل في مجال البرمجة

اهم مميزات العمل في الضمان الاجتماعي :

يغطي الضمان الاجتماعي الميزانية النقدية، لجميع المجموعات المختلفة والأفراد التي لن يتمكنون من وسائل عيش كافية.

الهدف التي تسعى له هذه المنظمة هو ضمان الكرامة والتكافؤ، ومنه إي إقصاء اجتماعي.

يوفر للفرد جميع الحقوق المالية أو المادية، وهذا من خلال الضرائب والرسوم الإجبارية التي تدخل على الدولة في كل شهر.

تشمل هذه الخدمة الفئة المستهدفة التي تحتاج إلى دخل ثابت كل شهر مثل (البطالة ، الحوادث أثناء العمل ، المرض ، العجز ، المعاش ، خدمات التأمين العائلي ، الأمومة).

يتمتع المواطن بحماية دولية واطمئنان.

يمكن التوظيف في هذه الخدمة، لجميع الرجال والنساء ذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي: