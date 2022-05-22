نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج القبول الموازي 2022 جميع المحافظات كشوف الأسماء pdf وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتائج القبول الموازي 2021-2022 بالجامعات العراقية، وترقب بالغ من قبل الطلاب بمختلف المحافظات لهذه النتيجة الهامة، بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية، الإنتهاء من تصحيح النتائج والمعدلات لمختلف الطلاب بكافة المحافظات، والتأكيد على أن نسب النجاح هذا العام مبشرة بوجود عدد كبير من الناجحين، وننشر رابط التعرف على نتائج القبول الموازي بالأسماء والرقم الإمتحاني، حتى يطمئن الطالب على ثمار جهوده في المذاكرة والتحصيل، ويمكن الإستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية الكترونياً للتسهيل على الطلاب، والتعرف على معدلات القبول بمختلف المواد.

رابط نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات

حددت وزارة التربية العراقية، الخطوات التي ينبغي على الطلاب اتباعها للحصول على نتائج القبول الموازي 2022 بالجامعات العراقية، وهذه الخطوات هي على النحو التالي:-

زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على قسم نتائج اللطلاب.

الدخول على أيقونة القبول الموازي للعام الحالي 2022.

ادخال رقم الطالب الإمتحاني والمحافظة وكافة البيانات المطلوبة.

الضغط على نتائج الطلاب للحصول على ملفات الـ pdf لكافة المحافظات.

كانت وزارة التربية العراقية، قد انتهت في وقت سابق من جميع الإجراءات الخاصة بإعلان نتائج القبول الموازي 2022 لكافة الجامعات العراقية، وتم رفع النتائج على الإنترنت، من أجل أن يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم التوصل إليها ومعرفتها، كما يهمهم التعرف على معدلات القبول بكافة الجامعات العراقية والتي نوضحها في السطور المقبلة.

معدل قبول الطلاب بالجامعات العراقية 2022

اعلان نتائج القبول الموازي من أكثر ما يزيد عنه البحث ويهم الطلبة والطالبات بالعراق حالياً، فوفقًا لمعدل القبول بكافة الجامعات بالعراق يتحدد عما إذا كان سيتم قبول الطلاب أو لا، وذلك وفقاً لتقسيم الجامعات وفقاً للتخصصات المختلفة ووفقاً للشروط التي تقوم كل جامعة بوضعها لقبول الطلاب بها، على أن يكون معدل القبول على النحو التالي.

معدل القبول بكليات التخصص الطبي:- اجتياز الطالب امتحانات القبول بمعدل أزيد بثلاث درجات عن الحد الأدنى.

معدل القبول بكليات التخصص الهندسي: اجتياز الطلاب امتحانات القبول بمعدل أزيد بأربع درجات عن الحد الأدنى.

معدل القبول بكليات التخصص العلمي: اجتياز الطالب الإمتحانات بمعدل أزيد بخمس درجات عن الحد الأدنى.

معدل القبول بباقي الجامعات: اجتياز الطلاب الإمتحانات بمعدل أزيد من ست درجات عن الحد الأدنى.

نتائج القبول الموازي بالرقم الإمتحاني جميع المحافظات

اعلان نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الإمتحاني، والذي يهم ما يزيد عن 35 ألف طالب بمختلف المحافظات العراقية، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية، والتي قامت برفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، من أجل تمكين الطلاب من الإستعلام عن نتائجهم في كشوف أسماء القبول الموازي، حيث تم قبول منهم قرابة الـ 21 ألف طالب بمختلف التخصصات بالجامعات، وفقاً للقبول الموازي في تخصصات الطب والهندسة والعلوم.

معدل قبول الطلاب بالجامعات العراقية