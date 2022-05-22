نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية للتخلص من الكرش والأرداف في 3 ايام في المقال التالي

التخلص من الكرش والأرداف يعتبر من أهم الأحلام المراد تحقيقها لدي معظم الأشخاص، خاصة الذين يعانون من تراكم الدهون بشكل كبير في تلك المناطق، لأنها تسبب لهم العديد من المشاكل، مثل عدم الحركة بشكل جيد، والشعور بالكسل والاجهاد المستمر، والإصابة بأمراض القلب وغيرها من الأمراض، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم وصفات طبيعية للتخلص من الكرش والأرداف. مكونات وصفة الزعتر والروزماري ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقتان صغيرتان من الروزماري.

كوب كبير من الماء. طريقة الاستخدام: اسكبي الماء والزعتر، والروزماري في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار لمدة ٥ دقائق، حتى يصلوا إلى الغليان. اتركي خليط الروزماري يهدأ قليلا، ثم قومي بتناوله قبل الإفطار، وقبل الذهاب إلى النوم، ثم استمري عليه حتى تتخلصي من الكرش والأرداف. وصفة الأناناس والخيار: ٢ شريحة من الأناناس.

٨ وحدات من شرائح الخيار.

ملعقتان صغيرتان بذور كتان.

كوب كبير من الماء البارد. طريقة الاستخدام: امزجي شرائح الأناناس مع الخيار، والماء وبذور الكتان في الخلاط الكهربائي، حتى تحصلي على عصير. قومي بتناول عصير خليط الأناناس والخيار مرة بعد كل وجبة بستون دقيقة، ثم استمري عليه حتى تتخلصي من الكرش والأرداف. وصفة الأعشاب: ملعقتان صغيرتان من البابونج.

عشرون جرام من الشاي الأخضر.

٢٠ جرام من النعناع المجفف.

٢ ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.

١٢ كوب كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل البودر. طريقة الاستخدام: ضعي مقدار الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار واتركيه حتى يصل إلى مرحلة الغليان. اتركي الماء المغلي جانبا، ثم ضيفي إليه الزنجبيل، والنعناع، والبابونج، والشاي الأخضر، وإكليل الجيل، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، واتركيها جانبا لمدة ساعة إلا ثلث. قومي بتناول خليط الأعشاب بعد تصفيته قبل تناول الوجبات بثلاثون دقيقة، ثم استمري عليه حتى تتخلصي من الكرش والأرداف. وصفة الثوم والليمون: ٣٠ فص من فصوص الثوم.

٤ وحدات ليمون.

لتر وربع من الماء.

كوبان من البقدونس المفروم. طريقة الاستخدام: اسكبي الليمون بعد تحوله إلى عصير في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الثوم والماء، ثم ضعيهم على النار لمدة ١٠ دقائق. عمر شويل - جدة وصفات طبيعية للتخلص من الكرش والأرداف في 3 ايام - ثقفني

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