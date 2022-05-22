أمريكا.. بايدن يوقع على مساعدات بــ 40 مليار دولار لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكي، لشبكة سى إن إن الأمريكية إن هذا جاء خلال رحلة الرئيس بايدن لكوريا الجنوبية، حيث تم إرسال مشروع القانون الخاص بحزمة المساعدات إليه فى سول بعد تمرير مجلس الشيوخ له عقب مغادرة بايدن لواشنطن.
ونوهت الشبكة إلى أن تأكيد توقيع بايدن على مشروع القانون جاء بينما حضر حفل عشاء رسمى مع الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول غير أن بايدن وقع على حزمة المساعدات بعيدا عن الكاميرا فى وقت سابق اليوم كما وقع على مشروع قانون آخر لزيادة إتاحة لبن الأطفال للأسر المحتاجة.
وينص مشروع قانون حزمة المساعدات على تخصيص الأموال لتغطية تكاليف المساعدات العسكرية والإنسانية ومن بينها مساعدات العسكريين الأوكرانيين وأفراد الأمن الوطنى ومساعدة المتاجر التى تقدم المعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى جانب تقديم الدعم الطبى وتحسين الصحة العامة للاجئين الأوكرانيين.
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