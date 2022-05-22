العالم اليوم - اليونان ترصد أول إصابة محتملة بجدري القردة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 مايو 2022 04:18 صباحاً - أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، ليلة الأحد، رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح إنجليزي.

وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنجليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة. وستبين التحاليل المخبرية، الاثنين، ما إذا كان الأمر متعلقا بجدري القردة.

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

جدري القردة مرض نادر متوطن في غرب إفريقيا، وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.