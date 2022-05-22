بنك الكويت الصناعي وشروط استخراج قرض صناعي واهم مزاياه

يبحث الكثير من المواطنين بالكويت عن كيفية الحصول على قرض صناعي وشروط الحصول على القرض واهم مزايا القرض وهو ماسوف نذكره بالتفصيل بداخل المقال، والحصول على القرض الصناعي من الامور التي تهم شريحة كبيرة من مواطني دولة الكويت ، حيث يتم صرف هذه القروض عن طريق البنك ووفقاً لخطة التقاعد الخاصة بهم، مع فائدة بسيطة يتم دعمها سنويًا بنسبة 3.5٪ من الرصيد الأصلي للفرد، حيث ينبغي عند طلب الحصول على قرض صناعي من بنك الكويت الصناعي لابد أن يكون المشروع الذي يتم استخراج القرض من أجله مرخص وذلك وفقا لقانون الصناعة الصادر عام 1996 في الكويت، ولابد أن تكون مساحة المشروع لاتقل عن 1000 متر مربع ، وأن يكون الشخص قادر على سد ديون القرض.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض صناعي من البنك الصناعي بالكويت:

للحصول على قرض صناعي من بنك الكويت الصناعي يجب توفر عدة شروط وهي كالتالي:

يشترط توفير واحضار صورة خاصة بالترخيص الصناعي .

يشترط تقديم صورة من السجل التجاري الخاص بالمشروع الذي من المقرر أن يقترض من أجله.

كما يشترط ان يقدم الشخص صورة من عقد التأسيس والبنود التي يقوم عليها المشروع .

ويشترط لطالب القرض ان يقدم صورة من عقد إيجار الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع عليها، أو أصل ملكية هذه الأرض.

كما يشترط ان يتمكن طالب القرض من الحصول على تفويض من رئيس مجلس إدارة الشركة أو الشخص الموكل بالتوقيع على عقد القرض.

من الضروري أن يقوم الشخص المتقدم للحصول على القرض بتقديم ما يفيد خطاب رسمي موضح به إمكانية طلب القرض إلى رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي الصناعي.

ويشترط على صاحب طلب القرض تقديم نسخة من الموافقة على تنفيذ المشروع.

ويشترط تقديم دراسة جدوى أو بيانات خاصة بالخطة التسويقية للمشروع.

كما يشترط عمل دراسة جدوى للمشروع وتقديم بيانات خاصة بأسعار الآلات والمعدات المطلوبة لإتمام المشروع.

ويشترط للموافقة على القرض تقديم عقود خاصة بالأسعار والعروض.

كما يشترط تقديم صورة من هوية طالب القرض.

من ضمن الأوراق التي يجب تقديمها شهادة حديثة من وزارة التجارة والصناعة خاصة ببيانات العميل.

كما يشترط تقديم طلب مقترح المشروع الخاص بالمتقدم.

ثم يقوم طالب الحصول على القرض بالتوجه إلى مقر البنك الصناعي في مجمع البنوك بمدينة الكويت، ويتم تسليم المتطلبات من الأحد إلى الخميس مصطحبا معه جميع المتطلبات السابق ذكرها.

ويذكر أن البنك يأخذ بعض الرهانات وهي كالتالي: رهن مشروع أو أموال مملوكة لمقدم الطلب، رهان على خط الإنتاج الخاص به أو وديعة بنكية.

ارقام التواصل مع بنك الكويت الصناعي:

يمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك الكويت الصناعي ويعملون على الرد على اية استفسارات او حل اى مشكلة تعوق العملاء بالارقام الاتية: