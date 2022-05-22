نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للشعر القصير والمجهد اليك افضل طرق اطالة الشعر وتنعيمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل من الأحلام التي تسعى للحصول عليها الكثير من الفتيات لأن الشعر الطويل يجعلك تشعرين وكأنك ملكة.

وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية المنزلية التي تساعد في الحصول على شعر طويل وناعم.

ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم مجموعة من الوصفات التي تساعد في الحصول على شعر طويل وناعم أيضًا.

افضل الوصفات الطبيعية لاطالة الشعر وتنعيمة

وصفات لإطالة الشعر وتنعيمه

إليكم في السطور الآتية مجموعة من الطرق التي تساعد على إطالة الشعر وجعله يبدو ناعم أيضًا وفيما يلي أبرز تلك الوصفات:

استخدام زيت الخروع:

يعتبر زيت الخروع من إحدى الطرق التي تساعدنا في الحصول على شعر طويل.

وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية التي تعمل على ترطيب الشعر أيضًا وإليكم في السطور الآتية طريقة الاستخدام:

أولًا يتم الحصول على ملعقة من زيت الخروع.

بعد ذلك يتم وضع زيت الخروع في إناء صغير ثم يتم تسخينه في الميكروويف لمدة عشرة ثواني.

الحرص على أن يكون الزيت دافئ وليس ساخن.

وبالاعتماد على أطراف الأصابع يتم تدليك الشعر بزيت الخروع بداية من أسفل فروة الشعر وجذع الشعر.

يتم تركه على الشعر لمدة ربع ساعة.

ثم يتم شطف الشعر وغسله بالشامبو.

القرفة وزيت جوز الهند لإطالة الشعر

تعتبر التوابل من الوصفات التي تساعد على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر ومده بالقوة.

كما أن زيت جوز الهند لديه قدرة كبيرة في إصلاح الشعر وزيادة نموه وإليكم في السطور الآتية القليلة طريقة استخدامه:

أولًا يتم الحصول على ملعقة من القرفة المطحونة وملعقة من زيت جوز الهند.

بعد ذلك يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم ترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالمياه الدافئة.

زيت جوز الهند والعسل والأفوكادو

تعتبر تلك الوصفة من الوصفات التي تساعد على زيادة طول الشعر ومده بالكثافة والثقل وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدامه:

أولًا يتم الحصول على ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من العسل الصافي ومعلقة من زيت الأفوكادو.