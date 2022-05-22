نتيجه الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تشهد نتيجه الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى هذا العام اختلاف جذري عن الأعوام السابقة، إذ تظهر نتيجه الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى بالألوان للعام الدراسي الجاري 2022 بدلًأ من الدرجات، ومدلول كل لون يختلف عن اللون الذي يليه، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكترونية ليتمكن من خلاله أولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج أبنائهم، حيث يمكن بسهولة استخراج نتيجه الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، نتابع فيما يلي للتعرف على التفاصيل.

نتيجه الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى

قامت المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم بكافة المحافظات بالإعلان عن نتيجه الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى منذ ساعات قليلة ماضية، وتظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 هذا العام بالألوان، ومدلول كل لون يتضح على النحو التالي:

اللون الأزرق: معناه أن الطالب فاق كافة التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات، ونقاط الطالب تتراوح بين 85 و 100 نقطة.

أما اللون الأخضر: يعني ان الطالب اكتسب المهارات والمعارف بالمواد الدراسية بنقاط تتراوح بين 85 درجة و65 نقطة.

اللون الأصفر يتراوح الطالب بها بين 65 نقطة و50 نقاط ويعني هذا ان الطالب في حاجة على بعض من الدعم.

اللون الأحمر تتراوح نقاط الطالب به بين الواحد و الخمسين نقطة، ويعني أن الطالب في حاجة إلى الكثير من الدعم.

الاستعلام عن نتيجه الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى 2022

يحتاج الطالب وولي الأمر إلى الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم والرقم القومي، ويتم هذا عبر اتباع الخطوات التالية: