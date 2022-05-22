نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سجل الآن”.. رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف jobs.sa وشروط التسجيل في المقال التالي
رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443، خلال الساعات الماضية تزايد البحث حول رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف، خاصة بعدما أعلنت الجهات المسئولة عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي رجال 1443 في عدد من الوظائف المتنوعة:”رقيب، وكيل، جندي، عريف، جندي أول” لعدد من المؤهلات العلمية، وخلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم رابط منصة ابشر للتوظيف تسجيل وظائف الأمن الدبلوماسي، وكذلك الشروط الواجب توافرها في المتقدم.
رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443
هذا وقد تم تفعيل رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 من قبل وزارة الداخلية السعودية، ليتمكن كافة الراغبين في التقديم لوظائف الأمن الدبلوماسي رجال من تسجيل بياناتهم خلال الفترة بداية من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المنقضي وحتى يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث سيتم استقبال طلبات الالتحاق بتلك الوظائف بشكل الكتروني، وبعدها يتم فحص كافة الطلبات المقدمة واختيار الأشخاص المؤهلين لشغل الوظائف المعلن عنها، والآن مع خطوات تسجيل وظائف الامن الدبلوماسي 1443، فقط اتبع ما يلي:
- قم بالدخول إلى منصة ابشر للتوظيف.
- قم بتسجيل دخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة:”اسم المستخدم وكلمة المرور”.
- اضغط على كلمة “تسجيل”.
- اضغط على التقديم في وظائف الامن الدبلوماسي.
- قم بادخال كافة البيانات المطلوبة مثل:”الاسم، الوظيفة المراد الالتحاق بها، البريد الالكتروني، المؤهل الدارسي،…”.
- بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، اضغط على كلمة “حفظ الطلب”.
شروط التقديم في وظائف الامن الدبلوماسي 1443
فيما وضعت وزارة الداخلية شروط التقديم في وظائف الامن الدبلوماسي 1443 في وقتا سابق، وعلى كافة المتقدمين الالتزام بها وفي حالة عدم انطباقها عليك لن يتم قبولك، وهي كما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة تخص بالشرف والأمانة.
- في حالة كانت متزوج، لابد أن تكون زوجته سعودية.
- أن يجتاز جميع الاختبارات المقدمة له والمقابلات الشخصية.
- أن يكون طوله 172 سم ومتناسق مع وزنه.
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