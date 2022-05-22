نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل الوصفات التي تساعد على التخلص من الحواجب الخفيفة في اقل فترة زمنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الحواجب الخفيفة من المشاكل التي تعاني الكثير من السيدات منها وتؤثر عليها بشكل سلبي مما يدفعها للبحث عن الطرق التي تعمل على تكثيف الحواجب.

واستطعنا من خلال مقالنا اليوم أن نقدم إليكم بعض الطرق المنزلية التي تساعد على تكثيف الحواجب.

افضل الطرق لتكثيف الحواجب

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية المميزة التي تساعد على تكثيف الشعر دون أن يترتب عليها أي مشاكل.

وإليكم في السطور الآتية القصيرة بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تكثيف شعر الحواجب:

وصفة بذور الحلبة لتكثيف الحواجب:

تعتبر الحلبة من إحدى أبرز الطرق التي تساعد على تكثيف شعر الحواجب وتساعد على تعزيز كافة بصيلاتها.

وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل استخدام وصفة بذور الحلبة الخضراء:

أولًا يتم إحضار ربع كأس من بذور الحلبة مع كمية من المياه.

بعد ذلك يتم نقع حبوب الحلبة لمدة ليلة كاملة مع كمية من المياه.

ثم يتم طحن حبوب الحلبة لحين أن يتم الحصول على عجين ناعم.

القيام بوضع العجينة على الحواجب.

ثم يتم ترك العجينة على الوجه لمدة نصف ساعة كاملة.

بعد ذلك يتم غسل الحواجب.

ثم يتم تكرار الوصفة مرتين في كل أسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة.

من أجل أن يتم التخلص من رائحة الحلبة هنا يتم استخدام مياه الورد.

زيت جوز الهند وزيت الخروع لتكثيف الحواجب

يحتوي زيت جوز الهند على كمية كبيرة من الخصائص التي تعزز تدفق الدم إلى بصيلات شعر الحواجب.

وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل استخدام زيت جوز الهند والخروع لزيادة كثافة شعر الحواجب:

أولًا يتم خلط كمية متساوية من زيت الخروع مع زيت جوز الهند.

بعد ذلك يتم دهن الزيت على الحواجب.

ثم يتم وضع تلك الوصفة على الحواجب كل يوم لحين أن يتم الحصول على النتيجة المرغوبة.

البيض لزيادة كثافة شعر الحواجب:

يعتبر البيض من الطرق الفعالة التي تساعد على زيادة كثافة شعر الحواجب نظرًا لما يحتوي عليه البيض من البروتين وإليكم في السطور الآتية الخطوات.