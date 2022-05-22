مقتل 3 أشخاص جراء قصف أوكرانى على مقاطعة خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقالت الإدارة فى بيانها: "بسبب الهزيمة فى ماريوبول وعلى الجبهات، تحاول كييف الانتقام من المدنيين فى المناطق الخارجة عن سيطرنها. اليوم ونتيجة للهجوم على قرية بيلوزيركا، قتل ثلاثة مدنيين وجرح عشرة آخرون". وسيطرت القوات الروسية على مقاطعة خيرسون فى جنوب أوكرانيا بشكل شبه كامل خلال عمليتها العسكرية فى أراضى هذا البلد.

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