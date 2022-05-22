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عمر شويل - جدة لينك نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022 وطريقة الاستعلام فى 3 خطوات بسيطة يمكنكم الحصول من خلالها على النتيجة مباشرةً، حيث انتهي ماراثون الامتحانات ويبدأ الطلاب والطالبات البحث عن نتيجة الترم الثاني، حيث يمكن الحصول على نتيجة أولي اعدادي برقم الجلوس أو بالاسم او بالرقم القومي، في هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني نوضح إليكم كيفية الحصول على درجات الترم الثاني 2022 للصف الاول الاعدادي.

لينك نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022 وطريقة الاستعلام فى 3 خطوات

نستعرض إليكم موقعكم الإلكتروني ثقفني نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي 2 بعدة طرق، يعرف من خلالها طالب وطالبة أولي اعدادي نسبة النجاح التي توصلهم إلى الصف الثاني الإعدادي، أو لا قدر الله رسوم الطالب أو الطالبة في عدة مواد يقوم بالامتحان فيها مرة أخرى، إذا تجد الكثير من الأمهات والاباء يدعون في هذه الساعات بالنجاح والتوفيق لأبنائهم الذين أدوا الامتحانات في التاسع من مايو الماضي في البلاد، لذا يستطيع الطلبة والطالبات الآن، لهذا يمكنكم الآن الدخول على رابط نتيجة أولي اعدادي 2022 للتعرف على النتيجة النهائية مباشرةً.



كيفية الاستعلام عن نتيجة أولي اعدادي 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النقاب عن رابط نتائج أولي اعدادي ونتيجة تانية اعدادي 2022اعدادي لجميع محافظات الجمهورية من مطروح والإسكندرية وحتي نهاية الصعيد، يمكنهم الاستعلام عن النتيجة في خمس خطوات فقط تتم كالتالي:

الخطوة الأساسية للحصول على نتيجة المراحل الاعدادية المختلفة هي الدخول على البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي. ثانياً يجب كتابة الرقم القومي للطالب أو الطالبة. رابعاً ينبغي على الطالب أو الطالبة تحديد المرحلة الدراسية في الموقع وكذا العام الدراسي. النقر على عرض النتيجة.

يذكر أن المواد الدراسية التي تم حضورها من قبل الطلبة والطالبات في الصف الأول الإعدادي تضمنت كل من (اللغة العربية، الرياضيات، اللغة الانجليزية، الدراسات الاجتماعية، مادة العلوم، التربية الدينية، الحاسب الآلي، التربية الفنية، مادة المجالات).

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