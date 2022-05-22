نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال تسجيل برنامج الدعم النقدي الموحد في الأردن الدعم التكميلي (تكافل 1) على الرابط (https://takaful.naf.gov.jo) في المقال التالي
تسجيل برنامج الدعم النقدي الموحد يرغب عدد كبير من المواطنين في جميع أنحاء الاردن في هذا التوقيت بالتسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد ضمن برنامج تكافل المقدم من جانب وزارة الموارد الشؤون الاجتماعية الأردنية متمثلة في صندوق المعونة الوطنية، وهو البرنامج الذي يقدم الدعم الشهري لبعض الفئات المستحقة للدعم في جميع انحاء الأردن، على أن يتم التسجيل للحصول على الدعم بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطنية في الأردن، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد في الأردن وخطوات التسجيل.
تسجيل برنامج الدعم النقدي الموحد (تكافل 1)
وبناء على تصريحات رئيس صندوق المعونة الوطنية في الاردن، فنجد أنه قد بدأ استقبال طلبات الراغبين في التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد بالاردن بداية من يوم الأحد الموافق 15 مايو، والتي يستمر حتى نهاية العام الجاري، وذلك بناءً على التصريح الرسمي الصادر عن برق الضمور مدير صندوق المعونة الوطنية الأردني، والذي يشغل أيضا منصب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية، أن الصندوق قد اعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد بدءا من الأحد ولغاية نهاية 2022، حتى يتم استقبال طلبات الكثير من الاشخاص المستحقين للحصول على الدعم الشهري الذي يتم تقديمه بناء على مجموعة من الضوابط والشروط كيفية الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل الاردن 2022 برقم الهوية على موقع صندوق المعونة الوطنية الأردنية.
رابط وخطوات التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد بالاردن 2022
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد في الاردن ضمن برنامج تكافل، ليتم التسجيل بناء على مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي.
- في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بصندوق المعونة الوطنية في الاردن على الرابط (https://takaful.naf.gov.jo).
- يتم اختيار البرامج المتاحة من خلال الموقع.
- يتم اختيار برنامج الدعم النقدي الموحد.
- اختيار التسجيل في البرنامج.
- ادخال كافة البيانات الاساسية الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح عبر الموقع والتي تتمثل في الاسم ورقم الهوية وغيرها من البيانات الاساسية.
- يتم ارفاق كافة المستندات والاوراق المطلوبة لكي يتم التسجيل.
- عقب التأكد من ادخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم اختيار ايقونة تقديم الطلب.
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