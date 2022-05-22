نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال وسريع”.. موقع نتائج الطلاب بوابة التعليم الاساسي 2022 لمعرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج الطلاب بوابة التعليم الاساسي 2022، يعد موقع نتائج الطلاب بوابة التعليم الاساسي 2022 أحد أشهر المواقع الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، فمن خلال رابط بوابة التعليم الاساسي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الاعدادية، حيث يتم رفع النتائج بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الاعدادي على هذا الموقع، ليتم الاستعلام عنها في أقل من دقيقة، وذلك بعد أن يتم اعتمادها رسميا.

موقع نتائج الطلاب بوابة التعليم الاساسي 2022

وبالتزامن مع انتظار الاعلان عن نتائج أخر العام لكافة الصفوف والمراحل الدراسية، يتزايد البحث عن موقع نتائج الطلاب بوابة التعليم الاساسي 2022 عبر “جوجل”، الذي يتيح لكل الطلاب الاستعلام عن درجاتهم في كل المواد بالرقم القومي المدون أعلى شهادة الميلاد الخاصة بهم، كما يتيح الموقع للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من المنزل دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب، والآن مع رابط موقع بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الثاني 2022 في مختلف المراحل التعليمية، والخطوات الواجب اتباعها:

قم بزيارة بوابة التعليم الاساسي.

بعد اكتمال تحميل الصفحة، قم بالضغط على النتيجة التي تريد الاستعلام عنها، سواء ضمن مراحل النقل الابتدائية والاعدادية، أو الشهادة الاعدادية.

قم بادخال رقم جلوس الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

سيظهر لك درجاتك في كل المواد الدراسية التي أديت الامتحان بها.

نتائج الطلاب برقم الجلوس 2022

ويمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2022 في كافة مراحل التعليم الاساسي عبر زيارة بوابة التعليم الاساسي الشهيرة والعتمدة من قبل الوزارة، وذلك فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي، كما يمكنك طبع البيان الذي يوضح لك درجاتك ومجموعك بسهولة، كما تم تجديد رابط موقع نتائج الطلاب 2022 حتى لا يشتكي الطلاب من بطئه أو أنه لا يعمل بشكل سليم، وفي حالة كنت تنتظر الاعلان عن نتيجتك يمكنك ترك جميع البيانات الخاصة بك من خلال التعليقات أسفل الموضوع “الاسم، رقم الجلوس، المحافظة، الصف الدراسي”، لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

من خلال رابط بوابة التعليم الاساسي يمكنك الاستعلام عن نتائج الطلاب لجميع المراحل التعليمية فور اعتمادها من قبل الجهات الرسمية، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الاعلان عن كافة نتائج مراحل النقل والشهادات بالتعليم الاساسي خلال الأيام القادمة، فيما ستقوم المدارس بتكريم الطلبة الأوائل الحاصلين على أعلى مجموع ليكونوا قدوة لغيرهم من الطلاب.