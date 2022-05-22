روسيا: أوكرانيا قصفت مبان سكنية وقتلت مدنيين بلوجانسك لاتهامنا بذلك

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف القول "إن نظام كييف نفذ فى قرية نيكولايفكا بإقليم لوجانسك، استفزازا جديدا من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أمام المجتمع العالمى، حيث استهدف مقاتلو الكتائب القومية المتطرفة وقوات مسلحة أوكرانية مبانى سكنية بالمدفعية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من السكان المدنيين".

وأشار إلى أن "مراسلى نيويورك تايمز والصحفيين الأوكرانيين المرافقين للمتطرفين التقطوا صورا ومقاطع فيديو للضربات ونتائجها، التى نفذتها وحدات يزعم أنها روسية".