الدوما الروسى: ندرس إمكانية تبادل ميدفيدشوك المحتجز لدى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس لجنة مجلس الدوما الروسى للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكى، إن" موسكو تدرس إمكانية تبادل السياسى الأوكرانى فيكتور ميدفيدشوك المحتجز من قبل جهاز الأمن الأوكرانى بأسرى أوكرانيين".





وأضاف سلوتسكى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت: "أننا ندرس إمكانية مبادلة ميدفيدشوك بأسرى من كتيبة آزوف المتطرفة". وكان جهاز الأمن الأوكرانى قد أعلن سابقا عن اعتقال ميدفيدشوك الذى سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة "الخيانة العظمى"، قبل أن يبلغ مكتب المدعى العام الأوكرانى باختفائه فى نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. يذكر أن وزارة الدفاع الروسية نشرت مساء الجمعة مقطع فيديو لاستسلام آخر مجموعة من الجنود الأوكرانيين من مصنع آزوفستال فى ماريوبول.

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