مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى إطلاق بولاية نيو أورليانز الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن تغريدة للشرطة جاء فيها "يحقق أعضاء قسم شرطة نيو أورليانز فى جريمة قتل بالرصاص أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما، وإصابة امرأة تبلغ 29 عاما وامرأة تبلغ 50 عاما ورجل يبلغ 59 عاما". وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع فى محطة وقود قرب منتصف ليل الجمعة/السبت فى منطقة لور ناينث وارد. ولم يتم الكشف حتى الآن عن مستوى إصابات الجرحى الثلاثة، لكنه جرى نقلهم إلى مستشفيات لتلقى العلاج.

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